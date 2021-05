4 consigli per rilanciare la propria attività nel web Per riuscire ad avere successo nel web è fondamentale sapere quali strategie adottare

Al giorno d’oggi il web rappresenta una risorsa davvero importantissima per tutte le attività, che possono sfruttarlo a proprio vantaggio per raggiungere un numero maggiore di potenziali clienti e per farsi conoscere anche oltre confine. Le potenzialità di internet sono infatti infinite, ma per riuscire ad avere successo nel mondo del web e sbaragliare la concorrenza è fondamentale sapere come muoversi e quali strategie adottare.

Ecco allora 5 consigli che sicuramente si riveleranno utili se l’obiettivo è quello di rilanciare la vostra attività, acquisire nuovi clienti e raggiungere una visibilità maggiore.

#1 Realizzare un sito web

Anche se può apparire scontato, per molte realtà non lo è perché sono ancora parecchi coloro che non hanno un sito web e non parliamo solamente delle piccole imprese ma anche di ristoranti ed attività che attraverso questo canale potrebbero incrementare moltissimo il proprio introito. Avere un proprio sito web aziendale significa infatti disporre di una vetrina online, in cui mettere in mostra i prodotti o i servizi offerti senza dover sostenere grandi costi. Al giorno d’oggi infatti per realizzare un portale online non è più necessario investire somme enormi ed è anche per questo motivo che vale la pena farlo. D’altronde le statistiche parlano chiaro: le realtà che non hanno un proprio portale trasmettono un’idea negativa ai potenziali clienti.

#2 Investire nel SEO per il posizionamento su Google

Avere un proprio sito web è senz’altro importante per qualsiasi realtà, ma è bene precisare che non ci si può fermare a questo. Se infatti il portale è online ma nessuno lo trova nel momento in cui cerca un determinato prodotto o servizio, rischia di rivelarsi del tutto inutile. Per questo è importante preoccuparsi anche del suo posizionamento Google, investendo in una campagna SEO mirata. Tale attività ha proprio l’obiettivo di ottimizzare i contenuti all’interno del sito web, in modo che questo risulti tra i primi risultati all’interno del motore di ricerca. Si tratta di un dettaglio fondamentale al giorno d’oggi, anche perché ormai i portali online sono moltissimi e la concorrenza è molto elevata.

#3 Creare una pagina nei social network

Se essere presenti online con un proprio sito web è fondamentale, altrettanto utile può rivelarsi aprire una pagina aziendale all’interno dei social network. Facebook, Instagram e via dicendo sono canali sempre più frequentati che permettono di sponsorizzare la propria attività con un minimo investimento. È tuttavia importante scegliere il giusto social network, perché se ad esempio per un ristorante o per un’agenzia di viaggi può rivelarsi utilissimo essere presente su Instagram, per un’azienda che propone servizi è più indicato Facebook.

#4 Non dimenticare la localizzazione su Google

Un altro dettaglio importante è la localizzazione su Google Maps, che si può ottenere in modo gratuito mediante Google Business. Inserendo i dati della propria attività compresi i contatti e l’indirizzo della sede fisica si ha la possibilità di essere rintracciati con maggior facilità dai potenziali clienti. Questa è un’operazione che richiede pochi minuti e che quindi vale sempre la pena compiere, perché può fare la differenza per molte realtà.