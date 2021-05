Dal primo luglio arriva in digitale il green pass europeo Il certificato che per un anno consente di viaggiare liberamente in tutta Europa

Dal primo luglio approda sull'App "Io" il green pass per circolare liberamente in tutta Europa. E' quanto annunciato dal ministro per l'Innovazione, Vittorio Calao. Il certificato ha valenza di un anno e viene rilasciato se si è vaccinati (con seconda dose) o se si ha il certificato di guarigione dal Covid o l'esito di un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti.

Il green pass, per ora solo cartaceo, sarà a disposizione degli italiani in versione digitale già scaricata per poter usufruire del cashback e che nasce proprio per rendere fruibili tutti i servizi pubblici in modo semplice e immediato. Ad oggi sono 11 milioni che l'anno scaricata, e 20milioni gli Spid attivati.

In seguito all'adozione del Green pass europeo i Paesi Ue non potranno più imporre ulteriori restrizioni di viaggio, come la quarantena, l'autoisolamento o i tamponi, a meno che tali misure non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica in risposta alla pandemia di Covid. Il green pass è necessario per visitare gli anziani nelle case di riposo (Rsa) e servirà dal 15 giugno per partecipare alle feste di nozze. Ma è allo studio il ricorso a questo certificato per partecipare ai concerti con capienza maggiore di quella attualmente consentita (fino a un massimo di mille spettatori in impianti all'aperto e fino a 500 al chiuso), e anche per entrare in discoteca.