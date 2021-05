"Quello che è accaduto a Balde vergogna per l'Italia" “Non possiamo essere un paese che abbandona la vittima di un brutale pestaggio”

"Quello che e' accaduto a Musa Balde dovrebbe far vergognare tutta Italia. Non possiamo essere un Paese che abbandona una vittima di un brutale pestaggio razzista a sprangate, sbattendolo in un Cpr, senza adeguato supporto, nemmeno psicologico, dimenticandosene fino alla sua morte. Bene che la magistratura abbia aperto un'inchiesta per chiarire quanto gli e' accaduto, bene anche l'interpellanza di Riccardo Magi per chiedere al governo di far luce su tutti gli aspetti di questa tragica storia." Lo ha detto la vicepresidente dell'Emilia-Romagna, Elly Schlein, in merito al migrante che nei giorni scorsi si e' suicidato nel Cpr di Torino, intervenendo all'iniziativa per i 50 anni del Manifesto a cui hanno preso parte la direttrice del giornale Norma Rangeri, Luciana Castellina e Massimo D'Alema.

