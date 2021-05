Prime regioni in zona bianca: stop coprifuoco, sì mascherine Il ministro Speranza: "Consapevoli che serve ancora prudenza"

Zona bianca a giugno, niente coprifuoco ma restano l'obbligo di mascherina e distanziamento. E' quanto previsto nell'accordo tra ministero della Salute e Regioni sulle regole da applicare nella fascia con il livello più basso di rischio Covid. Le misure emergono dall'incontro tra il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e il ministro Speranza che si è detto soddisfatto dell'intesa: "C’è la consapevolezza che serve ancora prudenza e gradualità".

La proposta condivisa prevede che una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il coprifuoco e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo. Il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli.

Da giugno torna la zona bianca per alcune Regioni: le prime di queste che vedranno cambiare misure e regole saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Nello specifico, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno.