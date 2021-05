Dal 10 giugno i vaccini liberi per tutti Senza nessuna restrizione relativa alle fasce d'età

A partire dal 10 giugno tutti potranno prenotarsi per la vaccinazione contro Covid-19. Senza nessuna restrizione relativa alle fasce d'età. A breve arriverà il via libera dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) al vaccino anti Covid per bambini e ragazzi da 12 anni in su.

Lo riporta "Il Corriere della Sera" dove scrive che la circolare del commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è pronta e arriverà proprio entro il 10 giugno. E sancirà la cancellazione delle restrizioni relative alle fasce d'età: tutti gli italiani potranno così prenotare la vaccinazione anche se hanno meno di 40 anni. Dando così un'accelerazione alla campagna vaccinale in vista dell'estate.

E visto che per la fine di giugno si attende l'arrivo di 28 milioni di dosi, si pensa anche a una soluzione per la seconda dose in vacanza. I conti li ha fatti lo stesso Figliuolo intervenendo a Dimartedì su La7: "Sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%, ne mancano all’appello 460 mila. Per gli over 70 siamo all’80% e ne mancano 1,2 milioni, sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ne mancano all’appello 2,6 milioni, considerando la platea calcolata su tessera sanitaria. Adesso dobbiamo terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora".