Figliuolo anticipa: dal 3 giugno vaccini senza fasce d'età L'obiettivo è accelerare la campagna prima dell’estate

Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. È quanto annuncerà una circolare della struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa. L'obiettivo è quello di accelerare la campagna prima dell’estate, in modo da allineare le regioni ed evitare che ci siano aree del Paese che corrono e altre che rimangono indietro, soprattutto rispetto agli anziani e ai fragili.

Si potranno utilizzare tutti i punti di somministrazione anche quelli aziendali. Parola d'ordine è accelerare: si può perché i vaccini in arrivo entro giugno saranno oltre 28 milioni, un riserva sufficiente a coprire le fasce d'età già previste e andare anche oltre.