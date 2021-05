Vaccini: in Italia 34.234.814 somministrazioni Vaccinato il 19,89% della popolazione

Raggiunge quota 34.234.814 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e aggiornati alle 17.07 di oggi, domenica 30 maggio 2021. Vaccino inoculato a 18.973.912 donne e 15.260.902 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, e' di 11.785.375 cioe' il 19,89% della popolazione.

Totale somministrazioni per fascia d'eta': Over 80 (4.104.928), Fascia 70-79 (4.867.304), Fascia 60-69 (5.095.297), Fascia 50-59 (4.104.954), Fascia 40-49 (2.133.697), Fascia 30-39 (1.182.908), Fascia 20-29 (874.461), Fascia 16-19 (85.890).

Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Umbria (98,3%), Puglia (98%), Lombardia (97,9%), Marche (97,7%), quella con la minore percentuale e' il Friuli Venezia-Giulia (92,4%).

Ecco nel dettaglio le singole regioni: Abruzzo (96,4%), Basilicata (94,5%), Calabria (95,3%), Campania (96,3%), Emilia-Romagna (95,5%), Friuli Venezia-Giulia (92,4%), Lazio (92,8%), Liguria (96,5%), Lombardia (97,9%), Marche (97,7%), Molise (94,4%), Provincia autonoma Bolzano (93,7%), Provincia di Trento (93,6%), Piemonte (94,3%), Puglia (98%), Sardegna (89,4%), Sicilia (93,6%), Toscana (95,5%), Umbria (98,3%), Valle d'Aosta (92,7%), Veneto (96,4%).

