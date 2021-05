Moda donna. Quali trend per la stagione? Scopriamo i nuovi trend della moda donna dell’estate 2021

Un anno diverso, il 2021, dove le collezioni sono state presentate dagli stilisti da remoto, con sfilate live sì, ma visibili da uno schermo. La cura particolare che i vari marchi hanno dedicato alle pagine social ha permesso di essere presenti, virtualmente, non solo a giornalisti e addetti ai lavori, ma a chiunque sia appassionato di moda.

Ma quali sono le tendenze per l’estate che sta arrivando? Come ci vestiremo? La moda, in quanto arte, riflette lo stile di vita e il suo presente. Gli stilisti non potevano non tenere conto dei cambiamenti legati alla pandemia e le proposte sono all’insegna del comfort, senza rinunciare per questo alla creatività e a un pizzico di audacia. Perché estate è voglia di vacanza, di partenza, di aria aperta. Ma avventuriamoci meglio, nei nuovi trend della moda donna dell’estate 2021!

In o Out?

In casa o fuori casa? Per l’estate 2021 la tendenza principale è quella di stare comodi. Per chi lavora in ufficio (anche dalla propria abitazione) irrinunciabile è il completo, dai tagli morbidi e dai toni chiari o pastello (rosa, giallo e azzurro); con materiali freschi, che lascino

sulla pelle una sensazione di freschezza e morbidezza. Sotto il completo una t-shirt basica, di tendenza quella di colore bianco, che ben si abbina su tutto ed è capace di dare luminosità.

E per chi invece vuole stare fuori casa? Il casual sarà ancora una volta la carta vincente, con abiti morbidi impreziositi dal pizzo o con i jeans a cui abbinare una blusa o una maxy felpa, meglio se super colorata. Comunque, sempre comfort e chic!

Lungo o corto?

Entrambi! E senza mezze misure. No a gonne al ginocchio, si a quelle lunghe, ad abiti che arrivano anche fino alla caviglia e soprattutto con una cintura a dare uno stacco nel punto vita, vero leitmotiv di quest’anno, non importa se mini o maxi.

Per il corto, di grande tendenza sono gli shorts che più sono mini e meglio è, con gli hot pants che tornano protagonisti. Sì, proprio loro: i mitici pantaloncini degli anni Settanta, all’insegna della voglia di libertà!

I colori? Oltre ai già citati pastello, cui aggiungiamo il glicine e il verde menta, anche le tonalità fluo quest’anno sono trendy, con colori accesi come giallo e fucsia.

Vedo o non vedo?

La parola d’ordine quest’anno è trasparenza, con abiti più aderenti a cui si sovrappone una rete quasi impalpabile, morbida e ben visibile. In un delicato gioco di sguardi e seduzione, sempre molto pratico da indossare, magari con una scarpa bassa.

Ma la rete non è la sola ad essere protagonista. Tornano i buchi rotondi, meglio detti oblò, piccoli o grandi. Spiritosi, irriverenti, maliziosi; che siano grandi o piccoli, meglio su t-shirt e bluse, la loro funzione è quella di attirare lo sguardo, con ironia e semplicità.

Anche i costumi da bagno sono all’insegna del vedo o non vedo. La tendenza è quella del tono su tono o tinta unita, con il bianco e nero che continuano ad essere di moda. Anche per l’intero, protagonista anche quest’anno grazie a tagli asimmetrici e scelte audaci. Nel due pezzi un must è lo slip a vita alta, basico o a fantasia in stile seta.