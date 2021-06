Covid, Speranza: "Serve patto Paese per programmare futuro" "Sono generalmente molto cauto e prudente ma possiamo dare un messaggio di ragionata fiducia"

"Abbiamo vissuto mesi non facili, oggi siamo in una fase diversa. Io sono generalmente molto cauto e prudente ma possiamo dare un messaggio di ragionata fiducia, il virus ancora circola ma tocchiamo con mano una fase diversa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'Hub vaccinale aperto all'auditorium della tecnica nella sede dell'associazione degli industriali a Roma. "I numeri riportati - ha aggiunto - ci consento di riprogrammare i prossimi mesi con fiducia. Il paese percepisce questa atmosfera positiva e di ripartenza. Le misure adottate hanno funzionato e stanno funzionando i vaccini. Questa mattina e' l'occasione di lanciare un messaggio di fiducia e far capire che le forze sociali del Paese stanno lavorando insieme.

Abbiamo creato condizioni perche' non dilagasse il Covid nei luoghi di lavoro. Un anno fa abbiamo dimostrato come il paese sappia unirsi e stare insieme".

"Se questo stare insieme e' stato giusto fino ad oggi - ha proseguito Speranza - credo debba esserlo ancora di piu' nella fase che si sta per aprire. Abbiamo strumenti straordinari a disposizione. Non dobbiamo sprecare l'opportunita' e per me significa dire che il sistema sanitario nazionale va difeso con grande forza, aprendo una stagione straordinaria di investimenti, perche' lo sviluppo economico e sociale c'e' se si vince la battaglia per il sistema sanitario. Le persone hanno voglia di tornare alle loro abitudini, di investire, dobbiamo creare insieme le migliori condizioni possibili". "La Ue - ha concluso il ministro - ha messo a disposizione risorse incredibili. Questi investimenti chiedono che il paese sia all'altezza delle aspettative dei propri cittadini. Nessuno ce la fa da solo, non basta una sola istituzione, un ministro abbiamo bisogno di un grande patto Paese e insieme dobbiamo programmare il futuro. Nelle prossime settimane si apre una possibilita' di aprire una grande opportunita' di ripartenza. Serve un grande patto in cui ciascuno dovra' fare la propria parte. Dobbiamo dimostrare, a testa alta, che questo e' un grande Paese, sono convinto che abbiamo le energie, le risorse, la forza e la competenza per programmare il futuro".

(ITALPRESS).