Ministero della Salute: resta il limite di 4 persone a tavola al ristorante Da oggi, 1 giugno, si torna a consumare al bancone nei bar e mangiare anche al chiuso nei ristoranti

Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, sia nelle zone gialle che bianche. Lo precisa il ministero della Salute, facendo riferimento al dpcm dello scorso 2 marzo.

Da oggi, martedì 1 giugno, si allentano alcune restrizioni e in tutte le regioni gialle e bianche (cioè tutta Italia) si torna a consumare al bancone nei bar e a mangiare anche al chiuso nei ristoranti. Una boccata d'ossigeno per un settore fortemente messo in ginocchio dalle chiusure imposte dalle norme anticontagio che, però deve ancora fare i conti con qualche limitazione. Da qui la precisazione del Ministero della Salute in merito al consumo al tavolo che vede, ancora, il limite massimo di 4 persone. Si tratta di un altro passo verso il ritorno alla normalità in attesa di poter presto vedere un'Italia tutta "bianca". Al momento, le prime tre regioni ad esser state promosse nella fascia di rischio in cui sono previste le minori restrizioni per contenere la pandemia da Coronavirus sono la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia e il Molise.