Covid: 2.897 nuovi casi in Italia, 62 i decessi I dati del Ministero della Salute

Sono 2.897 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime ore, 62 i decessi registrati nella penisola. I dati sono quelli resi noti dal ministero della Salute. Sono 226.272 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia,

Ieri erano stati 221.818. Il tasso di positività è dell'1,2%, stabile rispetto all'1,1% di ieri.



Sono 933 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Con un calo di 56 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 33 (ieri erano stati 41). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.858, in calo di 334 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 290).

