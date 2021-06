Vaccini, Toti: la lunedì in Liguria per tutte le fasce d'età “E' chiaro che tutto dipende dalla mole dei vaccini”

Da lunedi' in Liguria verranno avviate le vaccinazioni anti-Covid su tutte le fasce d'eta'. Lo ha confermato oggi il presidente Giovanni Toti a margine dell'avvio della campagna di sensibilizzazione a Genova.

"Da lunedi' tireremo fuori il calendario. E' chiaro che tutto dipende dalla mole dei vaccini - ha spiegato -. Noi siamo pronti ad aumentare la campagna vaccinale anche di molto se arriveranno piu' vaccini. Quelli che abbiamo programmato fino ad oggi servono per il lavoro che abbiamo programmato finora. Dopodiche' lunedi', martedi', mercoledi', a scaglioni di qualche giorno apriremo tutte le fasce d'eta' per fare in modo che il nostro sistema informatico possa evitare assembramenti e situazioni di attesa incresciosa che si sono create in giro per l'Italia e la campagna andra' avanti", ha concluso.

(ITALPRESS)