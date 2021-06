Mazzeo: "I nostri operatori sanitari hanno rischiato la vita" Le parole del presidente del consiglio regionale della Toscana

"I nostri operatori sanitari hanno messo a rischio la loro stessa vita per salvaguardare e curare quella altrui. A questi professionisti che operano con abnegazione e passione negli ospedali, nelle farmacie, nelle Rsa, nelle ambulanze, nei distretti, nel mondo del volontariato va il nostro forte ringraziamento". Cosi' il presidente Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a margine della cerimonia per il conferimento delle onorificenze "Firenze 2020" a medici, infermieri, tecnici sanitari, operatori e tutti coloro che hanno lavorato in prima linea all'interno degli ospedali fiorentini e nei reparti Covid.

Mazzeo ha ricordato "l'insegnamento che occorre trarre da questo anno di pandemia: il valore profondo, insostituibile, del principio costituzionale del diritto alla salute come diritto che va garantito in maniera universale e trasversale". "Dobbiamo - ha continuato - sostenere con forza tutte quelle azioni che rafforzano ulteriormente il nostro sistema sanitario pubblico, dichiarando con grande chiarezza che le risorse che andremo a stanziare per questo settore non dovranno essere viste come 'costi da tagliare' ma piuttosto come un grande investimento sul nostro futuro e su quello dei nostri figli".

(ITALPRESS)