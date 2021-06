Limite di 4 persone al ristorante: domani riunione tecnica La convocazione segue la richiesta inviata dalla conferenza delle regioni

Il limite di 4 persone al tavolo dei ristoranti sara' affrontato domani nel corso di una riunione tecnica.

La convocazione del tavolo tecnico secondo quanto si apprende segue la richiesta in tal senso inviata ieri in tarda serata dalla conferenza delle regioni. Le stesse fonti sottolineano che "l'ipotesi del limite di 4 persone al chiuso non e' stata proposta ufficialmente alle Regioni e non trova riscontro. Nelle interlocuzioni avvenute nella serata di ieri si e' fatto peraltro presente che, considerato come le decisioni assunte sino ad ora (linee guida in primis) siano sempre state condivise in un clima assolutamente collaborativo e di rispetto istituzionale, ha sorpreso che l'interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma".

