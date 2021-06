Speranza: da domani tutti possono prenotare vaccini Oms Approvato anche il siero della cinese Biotech

“Possiamo accelerare campagna per superare stagione difficile. Da domani tutti possono prenotare il vaccino antiCovid” a renderlo noto su Fb, il ministro della Salute Roberto Speranza. "Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti" conclude. Mentre da ieri il vaccino della cinese Biotech Sinovac guadagna l'approvazione d'emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che lo omologa come "sicuro, efficace" e conforme agli standard internazionali anche nel processo di produzione.

Intanto sono in arrivo in Italia questa settimane altri 2,5 milioni di dosi di vaccini anti covid, oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione. Secondo quanto si apprende, oggi dovrebbero essere consegnate all'hub della Difesa a Pratica di Mare circa 370mila dosi di Johnson & Johnson, domani oltre 1,7 milioni di Astrazeneca e venerdì quasi 400mila dosi di Moderna.