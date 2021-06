Mattarella: Italia ricostruita dalle macerie, la Costituzione ha indicato strada Lo ha detto il presidente alla cerimonia per la festa della Repubblica

"L'Italia e' stata ricostruita dalla macerie, la Costituzione ha indicato la strada da percorrere". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica, ha poi aggiunto, “La Repubblica e' liberta' e democrazia, la Repubblica e' legalita'. E mentre lo diciamo avvertiamo il dovere di fare memoria di chi ha pagato con la vita il proprio impegno contro le mafie. Quelli noti e quelli meno ricordati. Qualcuno a volte manifesta l'impressione che lo spirito dei costruttori di allora sia andato smarrito, imbrigliato da inerzie e pigrizie, bloccato da rendite di posizione, dall'illusione di poter sopravvivere seguendo la logica emergenziale del giorno per giorno. Il Paese non e' fermo Quando diciamo che nulla sara' come prima sappiamo che il cambiamento e' gia' in atto ed e' veloce. Sono cambiati gli stili di vita, le sensibilita' delle persone"

(ITALPRESS).