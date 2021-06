5 modi per rendere la tua casa green Qui di seguito scopriremo insieme i consigli più interessanti

Ora come non mai è necessario convertire la propria casa in ottica green, e adottare una serie di abitudini di consumo più sostenibili. Per fortuna esistono diversi modi per riuscirci, e qui di seguito scopriremo insieme i consigli più interessanti, per riuscire a limare gli sprechi e andare incontro all’ambiente.

Non sprecare l’acqua: l’acqua è un bene davvero prezioso, ed è anche uno dei più sottovalutati, dato che spesso lo si dà per scontato. Il primo consiglio è di imparare a ridurre gli sprechi di acqua quando si usa il rubinetto, ad esempio installando i riduttori di flusso, che valgono anche per i WC. In secondo luogo, si suggerisce di limitare l’uso della vasca, preferendo ai bagni le docce brevi, di massimo cinque minuti. Infine, occhio agli sprechi legati a modalità come il prelavaggio per la lavastoviglie o la lavatrice.

Sfruttare la luce solare: concepire la propria abitazione in ottica green significa anche prestare attenzione all’inquinamento prodotto dai consumi domestici. Una buona soluzione per riconvertire le proprie forniture in chiave sostenibile è quella di sfruttare fonti di energia alternativa, come quella solare. Il processo è molto semplice: basterà rivolgersi ad un fornitore di energia sostenibile per l’istallazione di un impianto fotovoltaico di qualità, come Engie, per fare un esempio. Si tratta di una soluzione semplice ma fondamentale per la salute del pianeta, che oltre a ridurre le emissioni di CO2 vi consentirà di conquistare la vostra indipendenza energetica e di abbattere i costi di consumo.

Creare un angolo verde in casa: mai sottovalutare il potenziale delle piante, spesso utilizzate in casa in filosofie come l’arredo zen. Il verde ha dei vantaggi soprattutto a livello psicologico e di umore, e può diventare una soluzione di arredo green davvero preziosa. Inoltre, l’allestimento di un orto in casa può anche diventare un metodo per autoprodurre i vegetali e le spezie, in modo tale da premiare anche la sostenibilità a tavola.

Riciclare e riutilizzare: il riciclo rappresenta da sempre una delle soluzioni migliori per andare incontro alle esigenze del pianeta, ma in realtà c’è un secondo sistema che è ancor più efficace, e si parla del riuso. Riutilizzare le cose che dovremmo buttare, infatti, vuol dire donare loro una seconda vita ed evitare quindi l’accumulo di immondizia e lo spreco di risorse potenzialmente ancora utili.

Arredamento green: è possibile arredare la propria casa in chiave green, dunque ricorrere ad una serie di soluzioni gradevoli da un punto di vista estetico ma rispettose dell’ecosistema. Si fa ad esempio riferimento ai complementi in legno certificato FSC, provenienti da foreste green, quindi soggette ad opere di rimboschimento. Si consiglia poi di utilizzare materiali alternativi come le fibre vegetali, e di sfruttare il potenziale delle vernici atossiche a base di acqua.

In conclusione, attualmente sono numerosi gli italiani che desiderano abbracciare uno stile di vita più responsabile e sostenibile. Con i consigli di oggi è possibile farlo, così da andare incontro alle esigenze del pianeta che ci ospita, dallo sfruttamento dei pannelli solari fino ad arrivare al riuso.