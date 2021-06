Profondo cordoglio e grande commozione per la scomparsa di Guglielmo Epifani E' stato un esponente politico di primo piano della sinistra italiana e del movimento sindacale

Profondo cordoglio e grande commozione per la scomparsa di Guglielmo Epifani all'età di 71 anni. E' stato un esponente politico di primo piano della sinistra italiana e del movimento sindacale. Ha guidato la Cgil in anni difficili e di grande trasformazione della società e del mondo del lavoro.

"Una giornata tristissima, una notizia drammatica, abbiamo interrotto la riunione per rispetto della sua memoria. Epifani è stato leader del sindacato e segretario del Pd in un momento difficile. Alla sua famiglia esprimo il cordoglio di tutti i democratici e di tutte le democratiche” ha detto Enrico Letta, al Nazareno, interrompendo la riunione con Cgil, Cisl e Uil.

"Per la Cgil è una mancanza grave, ha dato la sua vita a Cgil e sindacato" le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'incontro con il segretario del Pd. "In questo momento siamo vicini alla moglie. Vedremo come organizzare un suo ricordo. La sua esperienza e la sua storia rimarranno sempre a ricordarci cosa vuol dire essere un dirigente sindacale", ha concluso Landini.

Unanime il cordoglio del mondo politico. "Gentile, rigoroso, colto, appassionato, sempre disponibile a battersi per una società più giusta. Addio a Guglielmo Epifani. Il sindacato, la politica, il Paese perdono un protagonista" ha detto via social il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

"La vita di Guglielmo Epifani è stata un esempio di partecipazione democratica e impegno sociale, sempre al servizio dei lavoratori e dei piu' deboli. La sua gentilezza, integrita' e passione civile resteranno a lungo nei ricordi di tutti. Alla moglie Maria Giuseppina vanno le piu' sentite condoglianze mie e del governo". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Mario Draghi

"Persona garbata, gentile, sempre attenta al dialogo, non ha mai rinunciato alle sue idee." Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il dolore di Massimo D'Alema: "Sono profondamente colpito e addolorato per la prematura scomparsa di Guglielmo Epifani con il quale ho condiviso tanti anni di impegno, ammirando sempre la sua partecipazione intelligente e la correttezza con cui ha interpretato il suo ruolo nella politica e nel sindacato".

"Grazie Guglielmo". E' la foto dedicata a Guglielmo Epifani dalla comunità del partito democratico su facebook. "Gentile, appassionato, mediatore. Una vita dedicata ai diritti nel sindacato e in politica, a costruire una società più giusta." (Foto dalla pagina facebook del partito democratico.)