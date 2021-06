Su MG MotoStore sconti fino 70% sul miglior abbigliamento moto L’e-shop per chi vuole la qualità dei marchi leader abbinata a promozioni e assistenza dedicata

Sono anche le circa 500 opinioni verificate da Trovaprezzi.it a certificare l’elevato livello di soddisfazione assicurato ai suoi clienti da MG MotoStore, l’e-commerce a misura di centauro con una selezione dei migliori marchi dell’abbigliamento moto, come Agv, Givi, Nolan e Shoei. Dai caschi jet alle borse, il catalogo insieme alla completezza prevede molti articoli in extra sconto, possibilità di spedizione gratuita e un’assistenza dedicata fornita da professionisti di lunga esperienza, pronti a interpretare ogni esigenza con consigli e supporto.

La ricerca del prodotto perfetto per completare il proprio outfit di centauro con MG MotoStore diventa un’esperienza di online shopping semplice, pratica e conveniente. L’ordine giunge a casa del cliente in 72/96 ore lavorative dalla data di evasione, attraverso i corrieri UPS e DHL.

A semplificare le procedure di selezione del prodotto contribuiscono i filtri implementati nell’interfaccia di navigazione (categorie, range di prezzo, produttore, taglia). In merito invece alla proposta, tra le tante soluzioni che compongono la sezione Abbigliamento figurano giubbotti, pantaloni, tute, gilet, guanti, protezioni, abbigliamento antipioggia, termico e altri ancora.

Ci sono caschi componibili, motocross, motard, jet, demi-jet, integrali, visiere. Ma anche bauli, bauletti, borse, manopole, kit viaggio, navigatori GPS, antifurti e tanto altro ancora.

È un’offerta costituita dai marchi di riferimento per il settore, come Agv, Bell, Clover, Givi, Nolan, Schuberth, Shoei, Spidi, Rev’it, Tucano Urbano, X-Lite, solo per citarne alcuni. Sono migliaia gli articoli in cui è strutturato il catalogo.

All’interno della proposta una sezione è dedicata interamente all’elettronica, di cui fanno parte cavi, navigatori GPS, supporti per smartphone e navigatori, interfono moto. In merito a quest’ultimo, una delle soluzioni più apprezzate è rappresentata dagli interfoni Sena Bluetooth.

Sena interfono Bluetooth singolo 30K, ad esempio, ricorre alla tecnologia Sena Mesh Intercom™: premendo solo un pulsante viene attivata la modalità pubblica e il motociclista è subito connesso a tantissimi utenti 30K entro un raggio di 2 km. Scorrendo all’interno dell’offerta incontriamo anche molti altri modelli di questo brand, come singolo 3S PLUS, singolo SF4, SF2-02D dual pack, 10R-01 Dual, tanti dei quali in sconto.

Quando l’obiettivo è il massimo risparmio la sezione Outlet fornisce tutte le occasioni più vantaggiose: prodotti presentati con sconti fino al 70%. Un ulteriore contributo alla qualità dell’esperienza d’acquisto è costituito dall’assistenza fornita da professionisti e amanti delle due ruote, proposta attraverso più canali: WhatsApp, email e telefono. Il pagamento prevede il ricorso esclusivamente a sistemi sicuri e facili: carta di credito, bonifico bancario, PayPal, Scalapay.

Concediti l’emozione di vivere la passione per la moto senza compromessi, scopri ora MG MotoStore: www.mgmotostore.com.