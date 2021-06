I vantaggi dei corsi di copywriting online Che cosa significa studiare il copywriting

Per chiunque voglia diventare un copywriter, ormai, le offerte formative migliori si trovano online! Il web infatti, rispetto ai classici corsi universitari di scienze della comunicazione, offrono una capacità molto più grande di adattarsi ai tempi, maggiore specializzazione e profondità di contenuti, nonché l’opportunità di confrontarsi con chi si batte veramente e giornalmente in questo particolare e dinamico campo di battaglia.

Che tu sia un totale neofita o un copywriter alle prime armi oppure uno già esperto, su internet trovi tantissime soluzioni. Ovviamente c’è anche il rovescio della medaglia, perché in questo vastissimo mondo, come potrai trovare abbastanza facilmente professionisti seri e proposte validissime, non sarà difficile nemmeno imbattersi nel famigerato “copywriter Azzecca-garbugli”, il ciarlatano che ti prometterà mari e monti e che al contrario ti garantirà soltanto di perdere tempo, energie e denaro.

Essere un copywriter, del resto, è una faccenda seria e questo mestiere deve essere affrontato in maniera professionale, senza improvvisazioni. Non basta scrivere bene ed aver avuto voti alti a scuola, perché questa professione prevede una formazione costante e specifica, richiede continui aggiornamenti e competenze e conoscenze che non si esauriscono assolutamente con la semplice conoscenza e padronanza della lingua.

La formula didattica dei corsi online

Possiamo raggruppare le tantissime proposte presenti sul web in macro-categorie, prendendo come criterio di classificazione la formula di didattica scelta dagli autori dei corsi.

Ecco le 2 tipologie principali:

- corsi di copywriting on demand tipo webinar;

- corsi di copywriting online su prenotazione.

I primi costituiscono la modalità più classica, più comune e più diffusa. Sono i corsi organizzati principalmente attraverso video e streaming on demand di lezioni preparate, talvolta registrate, in cui l’insegnante può anche limitarsi a presentare fuori campo slide, video e grafiche.

Il secondo caso è un corso per diventare copywriter che ha degli indiscutibili vantaggi rispetto alla precedente modalità: formula più diretta, possibilità di interazione diretta con i copywriter più esperti, consulenza cucita su misura, il tutto attraverso lezioni e incontri effettuati su piattaforme tipo Zoom, Skype, Meet, ecc..

Spesso capita di trovare la stessa agenzia o lo stesso copywriter che propongono tutte e due le modalità descritte, in considerazione delle diverse esigenze di ognuno, nonché delle diverse disponibilità economiche di ogni potenziale studente.

I parametri per la scelta del corso giusto

Sei pronto a lanciarti in questa avventura? Hai carta e penna e, perché no, la tua carta di credito già in mano? Aspetta un attimo. Prima concentrati su cosa stai veramente cercando e su quali siano le caratteristiche che possano rendere utile e speciale il corso cui dedicherai tempo, energie e denaro.

Ecco i 5 aspetti da considerare:

- tempi;

- costi;

- autorevolezza;

- materiale didattico;

- optional.

Il web presenta un’offerta adeguata alle diverse necessità e caratteristiche di ciascuno. Ogni studente ha esigenze specifiche, diversi impegni e diversa disponibilità di tempo. Per alcuni sarà migliore un corso accessibile h24, 7 giorni su 7 ore, per altri il corso giusto sarà quello con orari precisi, lezioni dirette e individuali. Il web offre inoltre corsi per tutte le tasche. Ovviamente quelli più costosi (si può arrivare anche ad alcune migliaia di euro per un singolo corso) generalmente garantiscono un apprendimento più ricco e maggiori soddisfazioni, anche se esistono comunque soluzioni di buonissimo livello anche con spese estremamente più basse. In tutti i casi è fondamentale verificare l’autorevolezza dei docenti e per questo prima di lanciarti devi procurarti informazioni, esaminando bene le recensioni, il sito ufficiale, i profili social, il materiale pubblicato, ecc..

Gli ultimi due elementi che devi considerare e che possono fare la differenza sono il materiale didattico e gli optional. Perché tu possa ricevere insegnamenti veramente chiari ed efficaci, infatti, è necessario che il corso sia ben strutturato e ben corredato di materiale formativo, quali slide, video, PDF, ecc.. Esso costituirà anche un perfetto indicatore della cura e dell’attenzione che ti verrà riservata e di quello che effettivamente ti rimarrà al termine del corso. Gli optional vanno nella stessa identica direzione. Avere momenti in cui poter interagire direttamente col docente, un’assistenza costante e dedicata, possibilità di confronto anche fuori dalle ore di lezione e anche a corso terminato sono alcuni elementi che possono veramente fare la differenza ed elevare enormemente il tuo livello professionale.