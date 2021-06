Covid: da domani oltre metà Italia "bianca", Uk alle prese con variante "Delta" Curva dei contagi in discesa in Italia, in Russia e Brasile i casi sono in aumento

La curva del contagio da Coronavirus continua la sua discesa e l'Italia e' sempre piu' bianca. Da domani infatti, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia e la Provincia autonoma di Trento passeranno alla zona bianca, rendendo la penisola piu' bianca che gialla. Resteranno in zona gialla solamente Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano. Se confermato l'attuale andamento di meno di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti a livello regionale, anche queste regioni passeranno in bianco dal prossimo 21 giugno, ad eccezione della Valle d'Aosta che avra' bisogno di un'altra settimana. Tutti gli indicatori della pandemia continuano a migliorare. Il totale dei nuovi casi registrati negli ultimi 7 giorni e' diminuito del 22% rispetto ai precedenti 7, mentre quelli degli ultimi 14 giorni sono diminuiti del 49% rispetto a quelli dei 14 giorni precedenti.

Il tasso di occupazione dei pazienti Covid-19 in terapia intensiva e' sceso al 7%, rispetto al 9% di una settimana fa, e il numero di pazienti ricoverati e' sotto quota 600 (574) come non succedeva da settembre scorso. I decessi degli ultimi 7 giorni sono lievemente aumentati rispetto a quelli dei 7 giorni precedenti per alcune notifiche in ritardo (2%) aggiunte solo negli ultimi giorni. Su base bisettimanale i decessi sono diminuiti quasi del 50%. Ieri il tasso di positivita' e' sceso sotto l'1% (allo 0,81%), mentre i nuovi casi sono stati 1.723, a fronte di 52 decessi. Anche in Europa la situazione e' in continuo miglioramento. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i nuovi casi registrati ogni 14 giorni continuano a scendere come accade da nove settimane a questa parte. Solo il Portogallo ha riportato un aumento dei casi. I nuovi casi degli ultimi 7 giorni dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo sono diminuiti del 15%, e i decessi del 13%.

Nel Regno Unito i casi continuano ad aumentare a causa della diffusione della variante "Delta", identificata per la prima volta in India. Piu' del 90% nuovi casi sono riconducibile a questa variante che ormai ha quasi del tutto soppiantato quella precedente, scoperta in Inghilterra, nel Kent, e denominata "Alpha". I nuovi casi crescono a ritmi che non si vedevano dalla fine dello scorso: negli ultimi 7 giorni sono aumentati del 52% rispetto ai 7 giorni precedenti, mentre negli ultimi 14 giorni del 141% rispetto ai 14 precedenti. Secondo la stampa britannica, questa situazione dovrebbe portare governo a posticipare, forse anche di un mese, la revoca di tutte le misure restrittive programmato da tempo per il 21 giugno.

Anche in Russia i casi sono in aumento proprio mentre vengono segnalati sempre piu' casi di variante Delta. Nell'ultima settimana, il Brasile ha fatto segnare un deciso aumento dei nuovi casi, secondo solo all'India, dove i casi si mantengono elevati ma sono in diminuzione. Infine, negli Stati Uniti continua il costante miglioramento della situazione epidemiologica. Il numero di casi e' sceso al punto piu' basso da quando si testa la popolazione e ogni giorno vengono segnalati meno decessi rispetto a qualsiasi altro momento dall'inizio della pandemia. Negli ultimi 14 giorni, nuovi casi (-31%), ospedalizzazioni (-23%) e decessi (-20%) sono diminuiti rispetto ai 14 giorni precedenti.

(ITALPRESS).