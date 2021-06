Estate 2021, Istat: 1 italiano su 2 dice sì alle vacanze Il sondaggio in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

L'Istat, in collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), ha diffuso le stime relative a un'indagine sulle intenzioni degli italiani di effettuare vacanze nel periodo giugno-settembre 2021. I quesiti di indagine, formulati agli intervistati nel mese di maggio 2021, sono stati inseriti in una sezione del questionario utilizzato correntemente per l'indagine mensile sulla fiducia dei consumatori. I dati offrono un quadro della tipologia di vacanza che intendono scegliere gli italiani in questa fase di uscita dall'emergenza sanitaria, evidenziando un'eterogeneità di propositi sia sul territorio sia per fasce di età.

La maggioranza degli intervistati prevede di trascorrere un periodo di vacanza, tra giugno e settembre 2021, in una località diversa da quella di residenza: con certezza il 22,3% e probabilmente il 27,8%; sommando le due percentuali si arriva al 50,1%. Un terzo degli intervistati, al contrario, è certo che non andrà in vacanza. A livello territoriale, emerge un divario tra Nord e Mezzogiorno del Paese: la quota di coloro che hanno intenzione di andare in vacanza passa dal 59,7% dei residenti nel Nord-ovest al 39,1% dei residenti nel Mezzogiorno. Nel Nord-est e nel Centro le percentuali sono simili al Nord-ovest e pari, rispettivamente, al 55,2% e al 51,0%. Il quadro si ribalta per le risposte relative a coloro che non intendono effettuare una vacanza: le percentuali sono prossime al 50% nel Centro-nord e al 60,8% nel Mezzogiorno. L'intenzione di andare in vacanza è predominante per coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 29 anni (l'incidenza delle risposte "certamente sì" e "probabilmente sì" è pari al 75,9%) e per quelli tra i 30 e i 49 anni (58,5%). Le quote scendono progressivamente con l'età: 44,5% delle persone tra i 50 e i 64 anni e 32,4% di chi ha almeno 65 anni.