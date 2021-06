Cowo®, fare coworking con il sorriso sulle labbra Spazi condivisi che rendono il lavoro un’esperienza migliore, a misura di professionista

Un progetto che ha rivoluzionato il mondo del coworking nel nostro Paese, costruendo un network di cui fanno parte oltre 100 spazi condivisi. È Cowo®, la Rete dei Coworking Indipendenti diventata il riferimento per migliaia di professionisti conquistati da un impegno che rende il lavoro un’esperienza migliore. Un modello in cui la relazione viene prima del business.

Una formula vincente inaugurata nel 2008. Cowo® figura infatti tra le realtà pioniere nel settore del coworking in Italia. Mettendo a frutto anni d’esperienza, ha infatti sviluppato un approccio integrato, ben impostato e ottimamente articolato che permette a chiunque, a fronte di alcuni basilari requisiti, di avviare un’efficace e proficua attività di coworking.

Il Network propone un kit completo di servizi, attività e know-how necessari per lanciare e far crescere lo spazio di coworking. Viene adottato un approccio sartoriale, con soluzioni su misura. Non sono applicate royalty né percentuali, c’è solo il fee annuo, che varia a seconda della proposta (Master, Power e Full Cowo®).

In ogni caso sarà stilato un programma di lavoro da condurre nel corso di 12 mesi, in collaborazione con il titolare dello spazio di lavoro condiviso. Tante le aree di attività in cui viene strutturato. Valutazione preliminare di fattibilità, consulenza commerciale, helpdesk 24/7, campagne pubblicitarie dedicate, contratti coworking a norma GDPR, partecipazione a eventi nazionali CowoShare, possibilità di iscriversi alla piattaforma di networking professionale CowoPro ne sono solo un esempio.

La Rete presta grande attenzione al valore delle relazioni. Un aspetto evidenziato anche nel Cowo® Manifesto: il decalogo che fissa le linee guida del progetto. In particolare, il punto 5 recita: “Nel nostro modello, la relazione viene prima del business”.

L’avvio di un progetto di coworking con Cowo® è anche una ragione di sviluppo professionale. Non determina un vincolo nel lungo periodo dell’immobile e grazie all’approccio seguito dal Network, i rischi sono davvero limitati.

Senza contare che il coworking registra, ormai da diversi anni, un trend positivo a livello internazionale. E in un mercato del lavoro segnato dallo smart working, dispone di ulteriori margini di crescita. Stiamo parlando di una possibilità accessibile anche da parte di chi utilizza spazi in affitto. L’attivazione può avvenire nell’arco di pochi giorni.

I coworking manager ricevono assistenza nell’eventualità di sovvenzioni e bandi, e sono supportati nella gestione dei rapporti con le istituzioni, a qualunque livello e su ogni territorio. La Rete Cowo® è del resto una struttura in costante evoluzione e del suo sviluppo beneficiano tutti gli associati.

Ti sei incuriosito e adesso stai valutando l’apertura di un tuo coworking grazie a Cowo®? Mettiti subito in contatto: https://cowo.it/. Gli esperti italiani del coworking ti stanno aspettando.