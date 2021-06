Stupisci con regali unici, scegli Fotoregali: promo e qualità La personalizzazione è in alta definizione con le stampe e gli accessori di Fotoregali.com

Dall’arredamento del salotto all’outfit per l’ufficio, sono i dettagli a fare la differenza. E per esprimere il proprio stile con originalità, la soluzione è Fotoregali.com: lo store per la personalizzazione di portachiavi, collane, stampe d’arredo, gadget e tanto altro ancora. Combina oltre 10 anni di esperienza ad una shopping experience veloce e intuitiva, con spedizione gratis per ordini superiori a 39 euro.

Tra i principali operatori italiani nell’ambito della stampa di immagini su materiali speciali, Fotoregali è attivo dal 2006. Pioniere italiano della stampa su canvas online, si afferma velocemente come punto di riferimento del settore, merito sia della vasta scelta di prodotti personalizzabili, sia del processo produttivo che si avvale della professionalità di artigiani specializzati.

Il team di produzione è a disposizione per soddisfare ogni richiesta del cliente e le immagini sono scrupolosamente controllate prima di procedere alla stampa. In caso di imperfezioni, grafici esperti procedono alle correzioni, per l’adattamento all’area di stampa e migliorare la luminosità dei colori. Tutto per garantire una stampa di qualità e in alta definizione, che valorizzi ogni immagine inoltrata dai clienti.

Selezionare il prodotto desiderato e personalizzarlo è davvero semplice. Basta navigare tra le sezioni di www.fotoregali.com e scegliere l’articolo, dopodiché indicare la grafica desiderata o caricare la foto da stampare. Tante le alternative: dalla stampa su tela ai portapenne, dagli album ai cristalli, cui si aggiungono idee regalo per ogni ricorrenza (compleanno, cresima, Natale, festa della donna, eccetera).

La consegna è gratuita a partire da 39 euro e avviene in tempi brevissimi: in alcuni casi i prodotti sono spediti lo stesso giorno dell’ordine. Ulteriori occasioni di risparmio sono offerte dallo sconto del 20% su una vasta gamma di prodotti. Senza contare i vantaggi riservati agli iscritti alla newsletter e a chi aderisce alla promozione Porta un Amico, che assicura al già cliente un credito di 5 euro e al nuovo acquirente un bonus di 10 euro sul primo ordine.

I pagamenti avvengono in sicurezza, via carta di credito (attraverso i server di PayPal), contrassegno e bonifico. Il cliente gode infine di un’assistenza in tempo reale accessibile via telefono e chat online.

Rendi unico ogni regalo: scegli qualità artigianale e personalizzazione su www.fotoregali.com!