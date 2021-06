Covid, dal 28 giugno via le mascherine all'aperto Nello scenario di un'Italia tutta in zona bianca

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il suo consenso per abbassare le mascherine all'aperto. Gli esperti hanno anche indicato la data nella quale si può far entrare in vigore il cambiamento, che sarà poi sancito dal governo. Il giorno è lunedì prossimo, 28 giugno: "Superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts", commenta il ministro Speranza.

In quella data anche l'ultima Regione, cioè la Valle d'Aosta, sarà entrata in zona bianca. Tutta Italia sarà così nello scenario con meno restrizioni, grazie a un'incidenza inferiore ai 50 casi 100mila abitanti (in certi casi ormai di moltissimo) da almeno tre settimane consecutive. Nella settimana appena conclusa ci sono stati 8.112 nuovi casi, cioè poco più di mille al giorno, per una riduzione del 35% rispetto ai sette giorni precedenti.

Il Comitato recupera una regola della prima fase dell'epidemia, quando non era obbligatorio, appunto, usare le mascherine all'aperto. Bisogna comunque portarle sempre con sé, per indossarle nel caso in cui ci si trovi in una situazione nella quale non è possibile rispettare le norme sul distanziamento, cioè principalmente il metro di distanza dalle altre persone. Da tempo gli esperti hanno chiarito che all'aperto è molto più difficile contagiarsi, cosa che unita al basso numero di persone infettate ha spinto a prendere la decisione.