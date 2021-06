Le scarpe perfette per l'estate: scopri gli ultimi trend La moda non si è mai fermata, sfornando nuovi trend

L’estate è ormai alle porte e stiamo scaldando i motori per ripartire dopo mesi difficili, che ci hanno visto limitare spostamenti e socialità. La moda non si è mai fermata, sfornando nuovi trend che adesso siamo finalmente pronti a interpretare. Nei mesi più caldi dell’anno la tendenza per quanto riguarda la scelta delle scarpe avrà lo sguardo rivolto indietro nel tempo, poiché sono pronte e tornare alla ribalta - al netto di una certa reinterpretazione - modelli di respiro vintage, in particolare per quanto riguarda l’universo delle sneakers.

Com’è cambiato lo street style e perché ritorna?

Tra gli stili che più hanno avuto un impatto massiccio sul nostro guardaroba c’è senza dubbio quello ‘street’. Dietro a questa preferenza accordata da un pubblico sempre più trasversale c’è una forte voglia di unire estetica e comfort. Il fatto che facciano nuovamente capolino modelli e accessori che già abbiamo imparato a conoscere e apprezzare non è altro che la conferma di una regola aurea: la moda, quella bella, torna sempre ed è un fenomeno del tutto ciclico. Ecco che allora, impreziosite da dettagli animalier e strass, le scarpe da ginnastica che tanto bene avevano raccontato il mood degli anni Novanta sono ora pronte a narrare le vicissitudini del nuovo millennio. I look di street style si sono fatti più aggressivi, pur mantenendo una nota comoda di base. E questo specie se si parla di outfit estivi.

Modelli classici, minimal o neon?

Oltre ai classici e intramontabili modelli total white, vero e proprio punto di partenza per sbizzarrirsi creando outfit di stampo ora sportivo ora più formale ed elegante, sono fioriti modelli dai colori forti e identitari assieme a quelli con linee super minimal o magari grossolane. Tra le sneakers maggiormente lanciate e sulla cresta dell’onda per l’estate 2021 ci sono le cosiddette ‘chunky’, caratterizzate da un tacco ampio e molto corposo. Sono talmente particolari nella loro forma da poter essere abbinate a meraviglia con leggings, che sfinano la figura.

Per quanto riguarda i colori, c’è un ritorno anche delle tonalità neon - e questo vale sia per le scarpe che per i costumi e gli accessori da mare - per esempio il giallo e l’arancio. Dettagli tridimensionali, per esempio un bel paio di ali, definiranno la personalità di chi indossa la scarpa. Tornando alle chunky, caratterizzate da suole deformi, queste si prestano non soltanto ad essere bandiera psichedelica nel contesto di qualsiasi outfit. Sempre più spesso vengono apprezzate nelle tonalità più classiche del black and white. In rampa di lancio, con quell’aura un po’ romantica un po’ da eterne Peter Pan, troviamo anche le sneakers con il velcro al posto delle stringhe. Questo modello sarà perfetto sotto a una gonna midi, magari con dei calzettoni alti e colorati oppure in stile tennis.

Boom di presenze nelle vetrine dell’estate 2021 anche per le cosiddette ‘basket sneakers’, caratterizzate da un collo alto a coprire la caviglia. Compagne di viaggio da sempre dell’urban style, possono essere mixate con felpe oversize e t-shirt sportive oppure - in un senso diametralmente opposto - messe in dialogo con pantaloni e altri dettagli in pelle.