Covid, variante Delta: in tutta Italia focolai attivi Secondo gli esperti entro la fine di agosto rappresenterà il 90% dei virus in circolazione

La variante Delta del Covid preoccupa. Secondo gli esperti entro la fine di agosto rappresenterà il 90% dei virus in circolazione nell'Unione Europea. In Italia la mutazione del virus, segnalato per la prima volta in India, può mettere a rischio la ripartenza, con vari focolai già individuati da Nord a Sud. Nella giornata di ieri il premier Draghi ha sottolineato: "la situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento, ma restano rischi legati alle varianti" e ha invitato ad andare "avanti con la campagna di vaccinazione".

A Torre del Greco è scoppiato un focolaio di variante Delta. Sono 44 i contagi, di cui 32 ancora positivi e gli altri guariti. Solo 7 di quelli ancora positivi avevano ricevuto il vaccino, ma solo la prima dose. Il Comune fa sapere che tutti i positivi alla variante Delta sono in condizioni non gravi e sotto controllo costante della Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio vesuviano. Risulta infondata, aggiunge il Comune, la notizia che ricondurrebbe un focolaio di variante Delta a una palestra della città di Torre del Greco, spiegando che "si tratterebbe di una struttura della città di Agerola e i due nuclei familiari coinvolti non appartengono al territorio comunale torrese".