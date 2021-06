Prestitimag.it conferma la leadership nel mondo dei prestiti personali online Grazie anche al rinnovo costante delle sue guide nel settore dei finanziamenti

I prestiti personali online si configurano come dei finanziamenti dove non vi è obbligo di dichiarare l’utilizzo del denaro. Motivo per cui i beneficiari, potranno utilizzare il credito per i più svariati motivi.

Ancora una volta Prestitimag.it conferma la sua leadership indiscussa nel mondo dei prestiti personali, grazie anche al rinnovo costante delle sue guide nel settore dei finanziamenti senza busta paga o cessione del quinto dello stipendio.

Richiedere i prestiti personali online: ne esistono immediati?

Coloro che sono in cerca di prestiti personali online ed immediati, non possono aspirare all’ottenimento di una somma di denaro ingente. Solitamente, gli istituti di credito che erogano i soldi desiderati in 24 ore, lo fanno per piccole cifre (fino a 30.000€), anche se quest’ultime cambiano in base all’ente a cui ci si affida.

Il requisito più importante è presentare una garanzia che assicuri il percepimento di un’entrata mensile, come per esempio la busta paga. In assenza di questo, i tempi per l’erogazione del credito potrebbero allungarsi notevolmente.

Nel caso di finanziamenti senza garante, c’è la possibilità di poter fornire la garanzia reale. Nello specifico si traduce in “ipoteca” o “pignoramento”, ma oltre che essere più rischiosi, sono meno convenienti perché in caso di insolvenza si perderà il proprio immobile.

Un’attenzione particolare va rivolta a coloro che alludono di poter erogare prestiti veloci ed immediati (anche in giornata), pur senza avere una busta paga. Il più delle volte questi soggetti sono dei truffatori, con lo scopo di ottenere soldi e documenti di identità.

Qualora venga consegnato un documento ad un impostore, il rischio è di ritrovarsi molteplici finanziamenti a propria insaputa, per poi essere pignorati e risultare iscritti al CRIF come cattivi pagatori. Questo significa non poter più avere accesso al credito.

Calcolo cessione del quinto dello stipendio: conviene?

La cessione del quinto dello stipendio è catalogato come finanziamento personale, in quanto la rata relativa al debito da saldare nei confronti dell’ente di credito, viene addebitata dalla busta paga e l’istituto non desidera alcuna informazione sulla sua destinazione.

Si tratta di uno dei prestiti personali preferiti dalle banche e dai beneficiari, in quanto l’iter burocratico è molto semplice e la “responsabilità”, di ricordare il saldo del debito spetta al datore di lavoro dell’individuo che ottiene il credito.

Quanto alla banca, essa ha la sicurezza di poter fare affidamento alla busta paga del richiedente, e in caso di insolvenza si rivarrà sull’azienda per cui lavora. Per effettuare il calcolo della cessione del quinto, è opportuno conoscere lo stipendio netto.

Per trovare l’importo del salario al netto delle voci variabili, il primo passo è conoscere quest’ultime e sottrarre. Nello specifico, la sezione variabile riguarda i premi di produzione, eventuali assegni familiari, turni e relativi straordinari.

Fatto ciò, lo stipendio netto va moltiplicato per le mensilità retribuite (13esima o 14esima).

Il risultato andrà diviso per 12, e poi ancora per 5. Quest'ultimo risultato sarà il massimo del quinto da poter cedere.

Interessi sui prestiti personali online: cosa valutare

I tassi di interesse riguardano l’aspetto più importante per comprendere il reale costo del finanziamento personale da ottenere.

La voce più importante è il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), poiché in esso sono incluse tutte le spese da sostenere per concludere il debito.

L’ideale è quello di richiedere più preventivi tramite i portali internet dedicati, al fine di poter valutare pazientemente il migliore e quello che rispecchia maggiormente le proprie esigenze.

Come trovare la cessione del quinto a tassi agevolati

Visto il progressivo aumento di interesse in relazione alla cessione del quinto, per poter usufruire dei tassi agevolati di questa forma di finanziamento personale, L’INPS ha stipulato delle convenzioni alcuni gli enti di credito.

Quindi uno dei metodi per poter pagare meno spese con questo prestito personale, è cercare degli istituti finanziari che siano convenzionati con l’Istituto della Previdenza Sociale.

I dati statistici dimostrano come sempre più gente preferisca i finanziamenti personali a quelli finalizzati. Che tra le altre cose, con il credito ottenuto è possibile fare ciò che si vuole: andare in vacanza, comprare una nuova auto oppure tenere liquidità da parte.

In ogni caso, è decisamente la scelta giusta soprattutto quando ci si trova in un periodo economico non fiorente. Inoltre, in vista del Sostegni Bis, un’aggiunta di denaro al proprio conto corrente non farebbe affatto male.