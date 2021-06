Crema solare: come utilizzarla per proteggere la pelle in estate Esistono alcuni modi efficaci per abbronzarsi velocemente con la crema solare

In estate tutti noi sappiamo che il sole va preso sempre con molta attenzione. Da un lato è fondamentale per l’abbronzatura e per la salute della pelle, dato che stimola la produzione di vitamina D, ma dall’altro può diventare un’arma a doppio taglio, a causa del rischio di melanomi e macchie cutanee. Ed ecco che il corretto utilizzo della crema solare diventa preziosissimo.

I rischi del sole sulla pelle

Come accennato in precedenza, i raggi UV del sole – se sottovalutati – possono causare molti pericoli per la salute della nostra pelle. Non si parla soltanto delle scottature e delle ustioni, che pure da sole basterebbero per imporci una grande attenzione, ma anche di problematiche più serie come il melanoma, causato dalle radiazioni ultraviolette. In realtà i rischi di un’abbronzatura scriteriata coinvolgono anche altri organi, come nel caso delle labbra, anch’esse da proteggere con un burro cacao apposito.

Tra gli altri rischi del sole per la nostra salute, non si potrebbe non citare la comparsa di segni di invecchiamento come le rughe, a causa dell’aumento dei radicali liberi. Infine, se la pelle è soggetta ad un’esposizione al sole senza crema protettiva per un periodo di tempo prolungato, aumenta il pericolo dello sviluppo delle neoplasie, causate da un’alterazione del DNA. Persino gli occhi possono subire dei danni a causa del sole, e si parla della congiuntivite.

L’utilizzo della crema solare

In base a quanto visto finora, appare chiaro che l’utilizzo della crema solare non è opzionale ma un vero e proprio bisogno per la cura e la salute della propria pelle. È necessario capire come usarla nella maniera corretta, ad esempio spalmandola in modo uniforme su tutto il corpo e applicandola di nuovo dopo ogni bagno al mare o in doccia, per non affievolire lo strato protettivo della pelle.

Naturalmente è possibile ottenere un’abbronzatura perfetta anche utilizzando creme solari e protezioni elevate, anzi, l’abbronzatura in questi casi risulta più omogenea e dall’aspetto più sano, e permette alla pelle di dorarsi in modo uniforme e senza danni. Ovviamente esistono alcuni modi efficaci per abbronzarsi velocemente con la crema solare, consultabili su alcune pagine di approfondimento che spiegano come farlo in maniera sicura, pertanto non bisogna mai rinunciare alla protezione per fini meramente estetici.

Infine, è opportuno aggiungere quanto segue: mai lesinare sulle quantità, dato che utilizzare poca crema solare vorrà dire ridurre in modo importante le capacità protettive del prodotto. Ovviamente serve selezionare un grado di protezione adeguato alla nostra carnagione, e spalmarla almeno mezzora prima di farsi il bagno, per darle il tempo di assorbirsi. In ultimo, per le aree più delicate del corpo conviene sempre optare per una crema con un SPF superiore: si fa ad esempio riferimento alle orecchie e al naso, oltre alla nuca e al collo.