UEFA Euro 2021: il vocabolario del calcio... in spagnolo Ma i tifosi possono definirsi davvero esperti?

La giornata di venerdì 11 giugno è stata per molti appassionati di calcio e sportivi in generale, un ritorno alla normalità perché la nazionale italiana ha affrontato quella turca per il calcio d'inizio dei campionati europei. A seguire ci sono state poi le partite di Galles contro Svizzera, Danimarca contro Finlandia, Belgio contro Russia, Inghilterra contro Croazia e così via.

Un appuntamento dunque, quello di UEFA Euro 2021, che si è fatto attendere come un ospite d'onore e che ha fatto notizia anche fra chi non segue il mondo del pallone o quello dello sport in generale. Dagli annunci ufficiali fino alle pubblicità di vari prodotti, come le patatine oppure le bibite per godersi le partite, su YouTube ed in televisione tutto nell'ultima settimana verteva sul tema del calcio.

I tifosi di ogni parte d'Europa, ma anche del mondo visto l'importanza globale che riveste il gioco del pallone, si sono dunque preparati per sostenere la loro squadra del cuore ed i campioni di sempre vestendo i colori che anche questi ultimi indosseranno una volta arrivati sul campo.

Si preannunciano dunque delle giornate piene di sport, passione e tensione sull'erba verde dello stadio. I canali dedicati, i giornali, le riviste ed i principali opinionisti del settore saranno poi costantemente disponibili per aggiornare i tifosi con i risultati degli incontri, le statistiche dei giocatori, le telecronache e così via.

Ma i tifosi possono definirsi davvero esperti? Conoscono davvero tutti i trucchi, i segreti ed i termini? Molto probabilmente sì, ma proviamo a cambiare un po' le carte in tavola e “settiamo” la lingua del calcio sullo spagnolo. Quanti ne rimangono?

Sicuramente, chi segue in maniera assidua dei veri e propri “squadroni” come il Real Madrid oppure l'FC Barcellona, si troverà un pochino più avvantaggiato anche perché, molto probabilmente, segue i bomber anche sui social e quindi conosce già un po' del loro slang o della loro lingua.

