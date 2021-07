Il Papa in buone condizioni, la degenza prevista è di 7 giorni Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana

"Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni". Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni. (Italpress)