Vaccino anti-Covid, l'allarme: "Mancano le dosi" Previsto per oggi l'incontro tra il generale Figliuolo e i governatori delle regioni

E' atteso per oggi l’incontro tra il Commissario straordinario per l'?emergenza Covid, il generale Figliuolo e alcuni governatori sulla presunta carenza di dosi vaccinali. Appelli in questo senso sono stati fatti da Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia. La mancanza di fiale è stata smentita dal generale che ha riconfermato gli obiettivi della campagna: immunità di gregge a settembre. Figliuolo ha ribadito che le Regioni hanno dosi per fare ancora 500mila iniezioni al giorno, tra le 15 milioni di dosi Pfizer e Moderna, più il residuo del mese precedente e le seconde dosi AstraZeneca per gli over 60.

Il ministro Speranza interviene sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari: "Dobbiamo lavorare perché quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma. Il 45% degli adulti in Europa è stato vaccinato integralmente, ma in Italia e in altri 9 paesi europei la curva dei contagi torna a salire. Abbiamo superato i 54 milioni di dosi somministrate. La pandemia non è finita, i numeri ci segnalano anche da altre parti del mondo che nonostante una vaccinazione significativa i contagi ci possono essere soprattutto a causa di varianti come la Delta".