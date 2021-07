L'elettrico entra a far parte del parco auto della Guardia di Finanza A Roma la consegna di una flotta di 30 vetture

Domani, Mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 10.00, presso la Piazza d’Armi della Caserma “Piave” sita in Viale XXI Aprile in Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della Guardia di Finanza, del Gruppo Stellantis e di Peugeot Italia, si terrà la cerimonia di consegna del nuovo veicolo 100% elettrico Peugeot e-208, che entrerà a far parte delle autovetture in servizio della Guardia di Finanza.