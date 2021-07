Più efficienza e risparmio nella ristorazione con Allforfood È facile far crescere la produttività della propria attività di ristorazione con Allforfood

Quando l’obiettivo è l’efficienza nel mondo della ristorazione, Allforfood assicura tutti gli strumenti che servono per fare centro: attrezzature e macchine alimentari per la quasi totalità Made in Italy. Una proposta da oltre 40.000 articoli con promozioni sinonimo di convenienza: dalle attrezzature per pizzerie agli espositori. Con preventivi gratuiti, realizzabili dal cliente in completa autonomia.

La valorizzazione della qualità italiana assicura il rispetto di standard elevati, mentre le promozioni permettono di approfittare di una grande competitività. La proposta dà risposta alle necessità di ogni ambito della ristorazione: bar, pasticcerie, ristoranti, macellerie, gelaterie, pizzerie, hotel, panetterie.

Grazie a un network ben strutturato di società partner, Allforfood si rivela competitivo e in grado di interpretare tantissime esigenze professionali. Sugli scaffali virtuali figurano, tra gli altri, abbattitore di temperatura, tavolo inox, congelatore in acciaio inox, lavatoi inox, affettatrice, cucina industriale, cappa a parete, lavastoviglie professionale, banco alimentare, espositori buffet, forno pizza a gas, nonché arredamento professionale per interno ed esterno.

Sono disponibili i marchi leader del settore, come Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Ifi, Tecnodom, Simag. E nella sezione Le Nostre Offerte vengono raccolti i prodotti con gli sconti più vantaggiosi. I trasporti sono rapidi e assicurati (è coperto ogni eventuale inconveniente legato alla consegna). Sono impiegati corrieri attivi anche in ambito internazionale: TNT, Fercam e Zust Ambrosetti.

I partner logistici selezionati permettono l’invio direttamente dal produttore. Scegliendo poi articoli in pronta consegna, tempi di gestione e spedizione si riducono. L’assistenza specializzata fornisce, in ogni caso, consigli e indicazioni tecniche che portano all’acquisto del prodotto ideale per le proprie esigenze lavorative.

Alla base della competitività della proposta c’è un’ampia rete di fornitori e produttori, nonché una specializzazione nella vendita online: i prodotti giungono a destinazione senza stoccaggi intermedi.

Basta un semplice click per scoprire Allforfood.com, mettersi in contatto con l’azienda, trovare la soluzione perfetta per le necessità della propria attività di ristorazione e crescere in produttività.