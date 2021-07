Covid, l'infettivologo Bassetti: "Ritorno zone gialle una stupidaggine" Il primario: "Prima di chiudere di nuovo bisogna essere seri con le persone"

"Se non siamo in grado di far applicare il Green pass, di cosa vogliamo parlare. La sensazione è che questo sia un Paese che quando c'è da chiudere le scuole, i bar, i ristoranti le discoteche sono tutti bravi. Quando c'è da costruire la convivenza con il coronavirus, con alcune regole semplice come appunto il Green pass e il tracciamento, arranchiamo. Allora il ritorno della zona gialla è una stupidaggine, dobbiamo far rispettare le regole che ci sono. Prima di chiudere di nuovo bisogna essere seri con le persone e far rispettare le misure che ci sono".

Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, commentando l'ipotesi di un ritorno ai 'colori' delle Regioni per l'aumento dei casi di Covid-19. "Basta poi terrorizzare le persone con la variante Delta - ammonisce Bassetti - Così non si va da nessuna parte. Cerchiamo di dare informazioni semplici e chiare, che le persone possano seguire".