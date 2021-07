Papa Francesco lascia il Policlinico Gemelli Dimesso 10 giorni dopo l'intervento

Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma, dove si trovava ricoverato per un intervento al colon. Il Pontefice è uscito alle 10.45 da via Trionfale utilizzando la consueta auto per tornare in Vaticano dopo 10 giorni di degenza.

(ITALPRESS).