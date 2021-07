Con Honda Day, una domenica di sport e divertimento in Romagna Appuntamento domenica 18 luglio al Fantini Club di Cervia

Una giornata all'insegna di sport e divertimento aperta a tutti quella in programma domenica 18 luglio, al Fantini Club di Cervia, per celebrare la collaborazione dello stabilimento balneare con Honda Auto Italia. Una giornata di tornei sportivi aperti a tutti e ad iscrizione gratuita: beach volley, beach tennis, basket, ping pong. I tornei si svolgeranno in un'atmosfera speciale in onore della nota Casa automobilistica di Tokyo. I tornei sportivi, aperti alle persone di tutte le età, prenderanno il via dalle ore 9, per concludersi alle ore 18 con le premiazioni dei primi tre classificati per ogni disciplina sportiva. Sarà presente uno spazio dedicato a Honda Auto Italia, dove poter ammirare e richiedere informazioni per la nuovissima ed innovativa Honda e.

