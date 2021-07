Covid, aumenta l'incidenza dei casi: l'Rt sale a 0,91 "La circolazione della variante delta e' in aumento in Italia"

Aumenta l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di coronavirus (14 per 100.000 abitanti 05/07/2021-11/07/2021 vs 9 per 100.000 abitanti 28/06/2021-04/07/2021). L'incidenza e' ancora sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio.

Prosegue la campagna vaccinale e l'incidenza e' attualmente ad un livello che potrebbe consentire il contenimento dei nuovi casi. E' quanto emerge dalla bozza del report settimanale della cabina di regia sul Covid-19.u' Nel periodo 23 giugno-6 luglio 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici e' stato pari a 0,91 (range 0,67-1,32), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno nel limite superiore. La elevata proporzione di soggetti asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanita' va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilita'.

Sono 19 le Regioni/PPAA classificate a rischio moderato e due (Provincia Autonoma di Trento e Valle D'Aosta) a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020 questa settimana.

Nessuna Regione/Provincia Autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva e' 2%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 187 (06/07/2021) a 157 (13/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale rimane al 2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 1.271 (06/07/2021) a 1.128 (13/07/2021).

Tutte le Regioni/Province Autonome riportano allerte di resilienza tranne due (Provincia Autonoma Trento e Valle D'Aosta). Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

Aumenta il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (2.408 vs 1.539 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attivita' di tracciamento dei contatti scende ulteriormente (31% vs 32,6% la scorsa settimana). Aumenta la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46,2% vs 40,3%). Infine, il 22,8% e' stato diagnosticato attraverso attivita' di screening.

"La circolazione della variante delta e' in aumento in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto e' opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi - si legge ancora nel report -. E' necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilita'".

(ITALPRESS).