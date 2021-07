Il ruolo insostituibile dei CRM per e-commerce Una risorsa che rappresenta l’alleato definitivo per il successo degli e-shop

La sua importanza sul piano del successo del proprio store digitale è riconosciuta pressoché da ogni autentico professionista del settore. I CRM per eCommerce sono alla base delle organizzazioni aziendali improntate all’efficienza, capaci di far registrare un sensibile incremento in termini di redditività. Scopriamo allora, in dettaglio, tutte le principali prerogative che fanno di questa risorsa uno strumento insostituibile.

Le conseguenze della pandemia hanno interessato anche il commercio elettronico, con il boom degli e-shop nel corso del 2020. Una tendenza ancora in pieno sviluppo. È emerso quindi in modo ancora più marcato il bisogno di una gestione ottimale delle vetrine digitali.

Grazie al CRM lo store manager può contare su informazioni relative ai clienti costantemente aggiornate. Porta a un risparmio di tempo e risorse nelle attività di gestione dell’e-commerce. Dispone infatti di funzionalità di analisi e organizzative.

Scegliendo software performanti e integrati con lo shop, è possibile valutare in dettaglio i dati di vendita, comportamenti d’acquisto, periodicità e capacità di spesa del cliente. Sulla scorta di queste informazioni, è più semplice ottimizzare il funnel di conversione, programmare strategie di fidelizzazione efficaci e uno sviluppo degli acquisti. Tutto ciò integrando le attività di vendita online e presso gli store fisici, per chi ovviamente dispone dei due canali di vendita.

I benefici in termini di efficienza e produttività aumentano quando la scelta ricade su CRM per eCommerce dotati di motore di processi integrato, che permette di ottimizzare il servizio offerto definendo i flussi di lavoro con il team di vendita e digitalizzare i processi interni. È il caso di vtenext, la prima soluzione CRM + BPM open source, di cui la software house ITTweb è Master Partner.

L’integrazione tra CRM ed eCommerce è del resto alla base dei nuovi progetti di ITTweb, primo su tutti Magesquared, l’ecosistema omogeneo per e-shop che permette di integrare in maniera coerente e scalabile ERP, CRM, PIM e qualsiasi sistema di terze parti utile ai fini del progetto. Oltre che specializzata in soluzioni CRM, la software house è verticale anche sullo sviluppo di progetti basati sulla piattaforma Magento 2 con tecnologia PWA.

Vanta un DNA da system integrator e una vasta gamma di servizi per negozi digitali, tra cui search engine intelligenti con capacità di tolleranza agli errori, moduli per l’integrazione di servizi di terze parti e persino cloud hosting in modalità fully managed.