150 marchi bio e 5.000 cosmetici naturali? Scopri Wingsbeat Wingsbeat (battito d’ali) è l’azienda che interpreta i valori di eco-sostenibilità e natura

Digitando Wingsbeat.shop si accede alla bioprofumeria online che raccoglie cosmetici naturali e prodotti biologici certificati, selezionati tra 150 eccellenze, in prevalenza brand italiani. Più di 5.000 articoli in pronta consegna che hanno ottenuto la soddisfazione di 50.000 clienti. Wingsbeat è una cura del corpo nel rispetto della natura, per una bellezza seducente acquistabile in pochi click con consegna in 24/48 ore.

È una proposta che sfrutta le potenzialità della natura per fornire tutto quello che serve per la propria cura. Sugli scaffali virtuali di Wingsbeat.shop troviamo infatti shampoo solido, maschere capelli bio e balsami, tinte per capelli, maschere per capelli ricci, prodotti antiage, idratanti, esfolianti, anti cellulite. Ma anche profumi e fragranze, oli e burri corpo, scrub, oli essenziali, elastici capelli, pinzette, accessori per lo styling, solo per citare alcune delle tipologie di prodotti più apprezzate.

I marchi sono stati scelti dagli esperti dell’azienda per assicurare un’esperienza unica al cliente, senza compromessi in fatto di sicurezza e qualità. Tra i brand figurano infatti Parlux, Parentesi Bio, Eterea, Domus Olea Toscana, Alkemilla, La Saponaria, Solidea, Esmeralda, Gyada Cosmetics, Biofficina Toscana, Anarkhìa Bio, Maternatura, Bio's, Organic Shop, Tangle Teezer, Benecos, Esmeralda Cosmetics, Neve Cosmetics, Phitofilos, Khadì, Le Erbe Di Janas, Purobio e Antos.

Un’intera sezione è destinata a centinaia di articoli in saldo, con sconti che esaltano la convenienza. Mentre “Zero Waste” è la categoria dove trovare prodotti privi di qualsiasi tipo di plastica, dimostrazione dell’impegno di Wingsbeat per un mondo più sensibile al rispetto dell’ambiente.

Con la massima semplicità l’utente può scoprire le proposte più competitive selezionando “Offerte”. È infatti la sezione dove vengono presentati articoli in saldo. Mentre scegliendo “Wingsbeat Collection”, il cliente può approfittare dei prodotti firmati dall’azienda, dagli articoli per il viso a quelli per corpo e capelli, senza rinunciare a idee regalo e accessori.

Wingsbeat.shop è uno spazio digitale in cui gli amanti di una bellezza naturale scoprono anche tanti originali approfondimenti nel Beauty Blog, come il calendario lunare capelli, la pratica dell’oil pulling, le migliori creme contorno occhi economiche, per citare alcune delle tematiche affrontate.

Non perderti il 15% di risparmio! Digita subito www.wingsbeat.shop e iscriviti alla newsletter!