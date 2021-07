"Sulla nullità matrimoniale, l’avvocato risponde" Al Senato della Repubblica la presentazione dell'opera di Guerino Gazzella e Lucia De Gregorio

Su iniziativa della senatrice Alessandrina Lonardo nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma è in programma la presentazione del libro: "Sulla nullità matrimoniale, l’avvocato risponde" di Guerino Gazzella e Lucia De Gregorio. L'appuntamento è fissato per venerdì 30 luglio 2021 ore 16:30, al Senato della Repubblica.

Il lavoro si propone quale vademecum per rispondere ai tanti interrogativi che si pongono i cattolici per intraprendere un percorso che porti alla dichiarazione della nullità del matrimonio, che comincia per il sincero desiderio di fare chiarezza sulla propria unione fallita o per il desiderio di partecipare pienamente alla vita ecclesiale e vivere i sacramenti della Chiesa.

Attraverso le risposte a cinquanta domande gli autori, avvocati patrocinanti nei tribunali ecclesiastici, rispondono ai dubbi e alle curiosità sugli aspetti procedurali e sostanziali della dichiarazione di nullità matrimoniale utilizzando una modalità di lettura agile, scorrevole ed esaustiva.

Il lavoro si compone di una seconda parte dove vengono presentati, alla luce della disciplina codiciale canonica, le proprietà essenziali del matrimonio canonico, i motivi di nullità del matrimonio e le varie fasi del processo ordinario e breve.

Si propone in chiusura un approfondimento della nozione di famiglia di Papa Francesco in cui emergono due caratteristiche del suo Magistero: la centralità della misericordia divina e l’approccio pastorale.

Introduce e modera Andrea Covotta giornalista, responsabile Rai Quirinale. Intervengono: Alessandrina Lonardo Senatrice, Monsignor Pasquale Maria Mainolfi, Don Pasquale Iannuzzi presidente tribunale ecclesiastico di Avellino, Lucia De Gregorio autore dell’opera, avvocato del foro di Benevento, licenziata in diritto canonico presso l’angelicum, pontificia università San Tommaso d’Aquino a Roma, avvocato patrocinante nei tribunali ecclesiastici, Guerino Gazzella autore dell’opera, avvocato cassazionista del foro di Benevento, dottore di ricerca in diritto canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Roma, avvocato, patrocinante nei Tribunali Ecclesiastici.