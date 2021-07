Draghi: "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire" "Non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire"

"L'appello a non vaccinarsi e' un appello a morire, non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire. Senza vaccinazione poi si deve chiudere tutto e di nuovo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. "La variante delta è minacciosa perchè si espande più rapidamente, senza reagire subito, la realtà di altri Paesi si presenterà da noi con un intervallo ravvicinato".

L'estate è serena e vogliamo che rimanga tale, il green pass è una misura che nonostante abbia delle difficoltà di applicazione dà serenità, non la toglie".

Sul capitolo scuola: "A noi è parso che il decreto di oggi fosse gia' complicato, sono rimaste fuori tre aree: scuola, trasporti e lavoro. Verranno affrontate molto rapidamente, credo la settimana prossima ma richiedono altre misure e provvedimenti specifici perche' sono complessi".

Obbligo al lavoro: "Ci stiamo pensando, e' una questione complessa e da discutere anche con i sindacati".