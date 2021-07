Perché le criptovalute hanno così tanto successo Con questo articolo cercheremo di spiegare come funzionano

La criptovaluta, come suggerisce il termine stesso, è una valuta nascosta e utilizzabile solo se decifrata con un determinato codice informatico. Si tratta, quindi, di monete virtuali che si generano e si scambiano solo in via telematica, non esistono in forma fisica.

La terminologia delle criptovalute riprende alcuni concetti tradizionalmente associati alle monete a corso legale, tuttavia l’accettazione delle valute digitali come mezzo di pagamento nei luoghi pubblici non ha basi legali, si basa quindi su base individuale e volontaria.

Dopo l’arrivo dei Bitcoin, ad oggi sul mercato esistono oltre 1.000 valute digitali, con una capitalizzazione del mercato che supera gli 800 miliardi di dollari. Con questo articolo cercheremo di spiegare come funzionano le criptovalute ed a cosa devono il loro straordinario successo.

Come funzionano le criptovalute

Le monete digitali possono essere scambiate in modalità peer-to-peer, ovvero tramite la connessione diretta di due dispositivi, perciò non necessitano intermediari. Il loro funzionamento è garantito dalla tecnologia blockchain, ovvero un sistema di protezione e scambio dati informatica particolarmente sicuro, veloce ed efficace.

Nella concezione virtuale, le monete digitali sono inserite, sotto forma di serie numeriche criptate, in una catena di blocchi. Per poter usare la valuta virtuale per i pagamenti è necessario possedere il codice per decifrare la serie numerica.

Tramite il mining, inoltre, è possibile creare virtualmente le varie monete. Nello specifico, i cosiddetti miners creano le monete, partecipando all’iter informatico e formando codici di calcolo sempre più sicuri ma anche complicati.

Perché le criptovalute riscuotono così tanto successo

Negli ultimi cinque anni le transazioni con monete digitali sono cresciute del 60%, per questo sono considerate il futuro degli investimenti e della finanza. Il primo fattore che spiega perché le monete virtuali hanno così tanto successo è la sicurezza e l’efficienza della tecnologia blockchain su cui si poggia l’intero sistema. Inoltre, le applicazioni legate alla blockchain permettono di mettere in contatto utente e miner in modo diretto.

Con oltre 1000 valute riconosciute e più di 3000 in via di affermazione, il mondo delle criptovalute è in costante evoluzione e dà vita ad investimenti rischiosi ma anche molto redditizi. Un altro fattore determinante per il successo è la trasparenza, infatti le transazioni realizzate in criptovalute sono visibili a tutti pubblicamente.

Per non parlare, poi, della privacy! Le valute sono criptate, perciò chi non ha i codici d’accesso necessari non può entrare nel sistema finanziario, né riconoscere i vari utenti. Si tratta pur sempre, però, di un mezzo soggetto ad estrema volatilità e ciò fa sì che il valore delle monete digitali sia soggetto a saliscendi anche molto vertiginosi.

Trattandosi, per lo più, di un mezzo di finanza decentralizzata, le criptovalute sfuggono al controllo statale o degli enti finanziari classici. Nonostante i dubbi ed i scetticismi di tanti, le criptovalute continuano ad attirare un pubblico di investitori ampio e diversificato e ciò contribuisce ad aumentare tanto il valore, quanto il successo!

