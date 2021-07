Le 5 criptovalute più conosciute Le cinque elencate di seguito sono le più conosciute e famose

Investire in criptovalute è probabilmente un ottimo modo per fare un discreto gruzzoletto economico in vista di eventuali rivalutazioni, soprattutto vista la grande importanza che sempre di più queste nuove valute stanno ricoprendo all'interno del mercato. Fra le criptovalute esistenti, le cinque elencate di seguito sono le più conosciute e famose.

Bitcoin

Al primo posto non poteva mancare la moneta virtuale che ha aperto la pista a questo mondo. Il Bitcoin (BTC) ha da poco superato il valore di 1 a 40,000$ e nel suo percorso di mining è a più della metà di Bitcoin estratti, ovvero 21 milioni totali dalla sua introduzione ad oggi.

Investire nel Bitcoin è un mezzo sicuro vista l'alta scambiabilità della moneta e il suo sempre più crescente riconoscimento all'interno dei mercati, oltre che alla pubblicità fatta da personaggi importanti quali Elon Musk.

Litecoin

Il Litecoin (LCT) è molto simile al Bitcoin e non a caso è stato immesso nel mercato solo pochi mesi dopo quest'ultimo: il progetto Open Source che sta dietro alla moneta, che la tiene al riparo da controlli governativi o bancari, ha un contrappeso non indifferente sulla crittografia di sicurezza, rendendo il processo di estrazione più articolata e complessa.

La loro accettazione sul mercato è buona, con una diffusione sparsa ed un consenso favorevole negli investitori.

Ethereum

L'Ethereum (ETH) possiede la caratteristica principale nel metodo in cui si rinnova la blockchain da cui vengono estratte le monete ed ha un protocollo particolare per cui funziona in associazione anche a particolari smart contracts, ovvero protocolli informatici che funzionano come contratti e favoriscono la firma e la negoziazione fra persone.

Ad oggi Ethereum sta man mano rosicchiando sempre più terreno a Bitcoin, diventando la moneta più usata per scambi o altre transazioni.

Solana

Una Blockchain che sta riscuotendo molto successo è Solana (SOL) la quale ha scalato in poco tempo i ranghi delle criptovalute ed è oggi in grado di effettuare 50.000 transazioni in pochi secondi con commissioni quasi nulle. La sua giovinezza corrisponde ad un basso valore di mercato pari a 12 dollari, e si pone come un'ottima moneta su cui investire in prospettiva futura.

Cardano

La Cardano (ADA) fa parlare di sé da qualche anno visto il valore molto basso per moneta che si aggira attorno al dollaro ma con tassi di aumento in prospettiva che aumentano del 4,01% in poco meno di 24 ore. Inoltre, punta molto sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità nell'estrazione tramite la piattaforma blockchain proof-of-stake.