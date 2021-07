Come funziona noleggio a lungo termine: quando conviene e quali sono i vantaggi Sempre più spesso ci si chiede come funziona e quando conviene optare per questa soluzione

Vista la numerosa richiesta inerente al noleggio a lungo termine, sempre più spesso ci si chiede come funziona e quando conviene optare per questa soluzione. Alla luce di tali perplessità, in questo articolo verranno illustrati tutti i vantaggi per avere una panoramica più dettagliata.

Negli ultimi anni prendere un’auto a noleggio a lungo termine è una delle soluzioni più scelte dagli italiani, poiché ha molti vantaggi rispetto ad un classico acquisto. È possibile noleggiare un'auto sia con P.IVA, sia da privati e senza anticipo. Le opzioni sono molte e riescono a soddisfare la maggior parte dei clienti.

Come funziona il noleggio a lungo termine: tutti i dettagli

Il NLT è una soluzione pensata per aziende e privati, a cui viene concesso un veicolo in locazione, previo pagamento di un canone mensile. L’importo del canone dipenderà da numerosi fattori (che vedremo più avanti).

Il canone mensile però, prevede una serie di costi che altrimenti verrebbero pagati a parte. Nello specifico:

- Bollo;

- Polizza assicurativa;

- Assistenza in strada in caso di danni o problemi di varia natura;

- Manutenzione ordinaria;

- Manutenzione straordinaria.

Quindi con una rata da pagare al mese per un determinato periodo di tempo (che verrà concordato in anticipo pre-contratto), si avranno inclusi tutti i servizi sopra indicati.

Durante la fase preventiva è suggeribile leggere le condizioni contrattuali affinché esse riportino dettagliatamente tutto quello che sarà previsto.

In base alle offerte di un noleggio lungo termine, è possibile locare auto elettriche, ibride, scooter, furgoni e qualsiasi altro veicolo messo a disposizione dalla società di noleggio automobilistica.

L’anticipo del noleggio lungo termine viene restituito?

L’anticipo del noleggio lungo termine non viene restituito. Questo per il semplice motivo, che grazie a tale somma di denaro, si andrà ad ammortizzare il canone che altrimenti subirebbe un aumento non indifferente.

Tuttavia, chi non dispone di un budget economico ampio, può richiedere il NLT senza anticipo. La conseguenza sarà un aumento sul canone mensile fino alla conclusione del contratto.

Chiarito come funziona il NLT, resta ancora qualche dubbio. Cosa succede alla fine del noleggio a lungo termine? Solitamente si hanno a disposizione tre alternative:

1 - Estendere la durata contrattuale;

2 - Restituire il mezzo e sottoscrivere un nuovo contratto prendendo in locazione un altro nuovo veicolo;

3 - Comprare il veicolo facendo sì che la società automobilistica stili una quotazione di mercato, proponendo il suo preventivo.

I vantaggi del noleggio a lungo termine: ecco quando conviene

Il noleggio a lungo termine prevede un canone all inclusive, in cui vengono pagati con una sola rata, tutti i servizi descritti in precedenza. I vantaggi oltre ad essere economici, sono soprattutto “amministrativi”. Il fruitore del servizio, non deve pensare ad alcuna scadenza (di polizza, bollo, etc).

Anche i neopatentati possono sottoscrivere contratti di noleggio a lungo termine, purché l’automobile rispetti la normativa della legge italiana, per quei soggetti aventi la patente per un periodo inferiore a 3 anni.

Ricorrere al noleggio a lungo termine, conviene nel momento in cui si percorrono tanti chilometri annuali e si vuol cambiare vettura spesso. Questo consentirà inoltre, di non incorrere alla svalutazione del veicolo, qualora quest’ultimo fosse di proprietà.

Per le aziende inoltre, sussiste un altro vantaggio fiscale, quello di poter dedurre e detrarre i costi del noleggio a lungo termine. Ma non meno importante, è la possibilità di poter registrare un’unica fattura pur sottoscrivendo un contratto di NLT per diverse flotte d’auto o mezzi in locazione.

Il costo del noleggio a lungo termine, come è stato anticipato, dipende da molteplici fattori: il numero di chilometri annuali inclusi, il modello del veicolo, la durata contrattuale e soprattutto, se si opta per l’anticipo oppure senza.

Dunque, dal momento in cui nel canone NLT è inclusa anche la polizza per chi ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni, andrà a risparmiare notevolmente sui prezzi di listino delle assicurazioni per neopatentati.

Si tratta di una formula di locazione utile per privati ed aziende, che ogni giorno desiderano poter guidare un veicolo, pur mantenendo bassi i costi di gestione e soprattutto, ottenendo delle agevolazioni burocratiche in merito alle scadenza e gli iter che andrebbero seguiti senza questa forma contrattuale.