Covid: «Ma come si possono escludere le chiese dal Green Pass?» Fratoianni (SI): «Incomprensibile, si rischiano di fare molti danni»

'Ma davvero hanno escluso chiese e funzioni religiose dalle misure sull'uso del Green Pass? Intendiamoci: o il green pass, e quindi i vaccini, sono centrali per battere il virus e riprendere una vita sociale meno vincolata, oppure no. Per questo si tratta di una decisione sorprendente e incomprensibile. E che rischia di fare anche molti danni.'' Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. ''Perché presta il fianco -spiega l'esponente dell'opposizione di sinistra- a coloro che in queste ore in nome della "libertà" cavalcano paure e dubbi di una parte dei cittadini.'' ''Insomma -conclude Fratoianni- dal governo dei migliori ancora messaggi contraddittori e difficilmente comprensibili.''