AllForFood.com è lo shop online dedicato ai professionisti della cucina 40mila prodotti dedicati al mondo della ristorazione

Un’offerta composta da oltre 40mila prodotti dedicati al mondo della ristorazione, ciascuno selezionato accuratamente per garantire ai professionisti del settore alte prestazioni a fronte di prezzi super competitivi. Questi ultimi sono il risultato delle partnership commerciali avviate nel corso di anni d’attività.

Lo store online, spinto dalla passione per il Made in Italy, presenta quasi per la totalità prodotti di provenienza nazionale. Il restante 2% è composto da articoli di importazione, selezionati con la medesima attenzione, così da fornire al cliente la stessa efficienza garantita dalla proposta italiana. Un catalogo ben strutturato per fornire un’immediata risposta a quanti dispongono di gelaterie, macellerie, pasticcerie, ristoranti, bar, pizzerie, hotel, panetterie, con sconti eccezionali nella sezione Le Nostre Offerte.

Entrando nel dettaglio, le sezioni principali sono Attrezzature Per La Ristorazione, Forniture Alberghiere e Arredamento Professionale. Si possono trovare teglie, arredamento in acciaio inox, forno professionale, abbattitori di temperatura, fabbricatore di ghiaccio, cucine professionali, impastatrici, e altro ancora.

La formula di e-commerce adottata da www.allforfood.com prevede una tutela del cliente a 360 gradi. Lo shopping avviene in totale sicurezza, sfruttando metodi di pagamento privi di rischi, e le spedizioni sono sempre assicurate. Nella remota possibilità di danni dovuti al trasporto o di difetti di fabbrica, il cliente riceve il supporto di una squadra di professionisti preparati e pronti a trovare con lui la soluzione migliore per risolvere il problema senza spese aggiuntive. All’interno del catalogo molti articoli sono inoltre caratterizzati dal bollino della pronta consegna: subito disponibili, prevedono tempi più contenuti.

Nello specifico, l’assistenza clienti AllForFood è affidata a un team di esperti e disponibile in ogni fase dell’acquisto, con un customer care multicanale (telefono, numero verde, e-mail e chat online) che risponde a qualsiasi richiesta di informazioni e fornisce consigli per la scelta del prodotto che meglio soddisfa le esigenze dell’acquirente.

Un’altra caratteristica distintiva di www.allforfood.com è la facilità con cui è possibile elaborare preventivi gratuiti in completa autonomia: basta selezionare l’articolo, aggiungerlo al carrello e premere quindi il pulsante “Preventivo”.

Quanto infine ai pagamenti, sono stati implementati metodi che garantiscono la massima tutela del cliente: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, pagamento alla consegna (anticipo del 30% e saldo in contrassegno).

Scegli Allforfood.com: qualità, sicurezza e convenienza per la tua attività di ristorazione.