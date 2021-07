Covid: Aifa approva vaccino Moderna per ragazzi tra i 12 e 17 anni Cts: «Dati dimostrano efficacia e sicurezza per soggetti di quella fascia d'età»

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di Aifa ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di eta' tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di eta'.