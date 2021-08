Covid, vaccinato il 60 per cento della popolazione italiana: «Tappa importante» Figliuolo: «Immunità di comunità a settembre, con 80 per cento vaccinati»

Nella giornata di sabato 31 luglio - secondo i dati aggiornati stamattina alle 06.08 - il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e Astra Zeneca) o la dose unica (Johnson & Johnson), ha superato quota 32,4 milioni, cifra pari al 60% della platea da vaccinare costituita dai cittadini di eta' superiore ai 12 anni. Lo rende noto l'ufficio del Commissario per l'emergenza covid. L'obiettivo - viene spiegato - e' stato raggiunto secondo le previsioni del piano elaborato a inizio marzo dalla Struttura guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l'emergenza Covid19. Il risultato - recita una nota - rappresenta una tappa importante verso l'immunita' di comunita', che e' prevista entro la fine di settembre, con il completamento del ciclo vaccinale da parte dell'80% della platea da vaccinare. (