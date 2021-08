Covid, l'esperta: «Immunità di gregge? Impossibile raggiungerla» «Troppi non vaccinati in fasce d'età ben definite»

"Mi dispiace dirlo ma l'immunita' di gregge in questo contesto non e' assolutamente perseguibile. Il concetto che chi non e' vaccinato e' protetto da tutti i vaccinati, cioe' appunto dal gregge protetto, non e' applicabile nella nostra situazione. Chi e' vaccinato e' protetto, chi non e' vaccinato non e' protetto". A dirlo e' l'epidemiologa Stefania Salmaso, ad Agora' Estate su Rai Tre. "Non abbiamo assolutamente nessun elemento per pensare di poter raggiungere l'immunita' di gregge - ha spiegato - visto che tutti i non vaccinati sono in fasce d'eta' ben definite e non sono mescolati completamente tra i vaccinati. Quindi questo concetto non e' perseguibile, ma non lo e' stato fin dall'inizio"